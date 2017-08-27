﻿ В США спецназ застрелил женщину, угрожавшую покончить с собой

Во американском городе Санрайз, штат Флорида, штурмовая группа SWAT застрелила вооруженную женщину, которая перед этим угрожала покончить с собой, сообщает РИА Новости.
По данным полиции, спецназовцы в пятницу вечером прибыли к квартире, в которой забаррикадировалась 28-летняя Кристен Эмбери. В какой-то момент она прекратила общение с правоохранителями, и тогда они пошли на штурм.
Оказавшись в помещении, полицейские открыли огонь по женщине с пистолетом. Она умерла на месте. Полиция Санрайза обратилась к шерифу округа с просьбой расследовать этот инцидент.
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