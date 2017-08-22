﻿ Автомобиль сбил наблюдавших за солнечным затмением

Автомобиль сбил наблюдавших за солнечным затмением

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Автомобиль сбил наблюдавших за солнечным затмением

В результате происшествия погиб 23-летний мужчина.

Дорожно-транспортное происшествие привело в понедельник к гибели одного и ранениям еще двух человек в штате Кентукки, любовавшихся полным солнечным затмением. Об этом сообщил местный интернет-ресурс WLKY, передает ТАСС.

По его информации, в городе Хайден 38-летняя Алисса Нобл потеряла управление автомобилем и совершила наезд на группу пешеходов, наблюдавших за затмением.

23-летний мужчина погиб на месте, ранения получили еще одна женщина и водитель машины, врезавшейся в фонарный столб.

Расследованием обстоятельств ДТП занимается полиция штата.

Полное затмение можно было наблюдать с 10:19 по времени Тихоокеанского побережья в полосе шириной около 113 километров и протяженностью 4,2 тысячи километров в континентальной части США от штата Орегон до штата Южная Каролина.

На остальной части территории США наблюдатели видели частичное солнечное затмение. В частности, в Нью-Йорке диск Луны закрыл солнечный диск лишь примерно на две трети.

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