﻿ ​Троих детей спасли из-под завалов после землетрясения

Удалось спасти и главу семьи, а вот мать детей обнаружена в руинах дома мертвой.

После землетрясения на острове Искья в Италии спустя пять часов поисков спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося дома троих малышей. Удалось спасти и главу семьи, а вот мать детей обнаружена в руинах дома мертвой, передает Today.kz со ссылкой на Il Dispari.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,0 на острове Искья в Неаполитанском заливе произошло вечером 21 августа. Как сообщили спасатели, два человека погибли, 26 человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы, более 10 - числились без вести пропавшими.

На поиски людей было переброшено спецподразделение национальной службы гражданской обороны Италии и несколько проводников с собаками.

Известно, что этот остров очень популярен у иностранцев. По данным местных СМИ, в момент землетрясения на нем могли находиться до 250 тысяч человек.