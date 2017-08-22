﻿ Казахстанцев будут наказывать за религиозный брак без регистрации

Казахстанцев будут наказывать за религиозный брак без регистрации

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Казахстанцев будут наказывать за религиозный брак без регистрации

Если раньше мужчина и женщина, проигнорировавшие регистрацию своего союза в ЗАГСе, просто юридически не признавались супругами, то теперь для них будет предусмотрено наказание со стороны государства

Законопроект, предусматривающий ответственность за заключение брака по религиозным обрядам без официальной регистрации, планируется принять в Казахстане, сообщил министр по делам религий и гражданского общества страны Нурлан Ермекбаев, передает Sputnik.

По его словам, проект поправок по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений планируется внести в мажилис примерно в октябре, принятие закона в мажилисе ожидается в ноябре или декабре. Среди основных направлений законопроекта можно отметить регулирование порядка заключения брака.

"Сейчас иногда брак заключается только по религиозным обрядам, без регистрации в органах ЗАГСа, это по закону не допускается. Чтобы воспрепятствовать этому, планируется внесение дополнений в законодательство, то есть может усилить ответственность для тех, кто заключает браки по религиозным обрядам, не регистрируя их в органах госрегистрации", - сказал Ермекбаев журналистам.

Среди других направлений законопроекта - регулирование порядка получения религиозного образования за рубежом, определение понятия религиозного радикализма, понятия деструктивного идеологического или религиозного течения, определение понятия внешних атрибутов этих деструктивных течений. Также в законопроекте будет регулироваться вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, распространение деструктивных идеологических и религиозных течений.

Ранее в ведомстве сообщили, что поправки предусматривают пункт о запрете некоторых видов одежды. Планируется запретить ношение в общественных местах предметов религиозной одежды, препятствующих распознаванию лица.

"Речь идет о внешних признаках деструктивных идеологических и религиозных течений. Это может быть фашистская свастика, например, это могут быть атрибуты каких-то националистических, расистских организаций", - отметил министр.

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USSR
Есть ли разница между религиозным и гражданским браком.
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22.08.2017, 17:14
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