﻿ Мать пропавшей казахстанки записала обращение к девочке и к тем, кто возможно ее удерживает

Больше месяца 18-летнюю Назерке Арип разыскивают родные, близкие, полиция и волонтеры, но пока поиски никаких результатов не дали. Однако родители не теряют надежды найти ее живой и невредимой. Мама девушки записала видеообращение, где она просит людей, которые могут ее удерживать насильно или опекать, отпустить ее ребенка и вернуть ее домой, передает Zakon.kz

Далее мать обещает злоумышленникам не преследовать их и снова обращается к дочке: "Назерке, родная, знай мы тебя любим и ждем. Возвращайся домой. Если мы тебя обидели, прости", - плачет мама.

Обращение опубликовано на странице Карлыгыш Мудуаровой в Facebook.

Напомним, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области. Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и до настоящего времени не вернулась. Несмотря на то, что пропала Арип Назерке в области, поисками занимается полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город.