﻿ Из Анталии не смог вылететь самолет "Эйр Астаны" со 138 пассажирами на борту

В аэропорту г.Анталия задержался рейс авиакомпании "Эйр Астана", следовавший в Астану. По информации Комитета гражданской авиации, размещенной на официальной странице в Facebook рейс задерживается из-за технической неисправности самолета Боинг 757, передает Zakon.kz

По информации авиаперевозчика, 138 пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание. Для их вывоза было отправлено другое воздушное судно. Ожидаемое время вылета рейса - 27 августа в 12:00 по местному времени.

Для получения компенсаций пассажиры могут написать по адресу: customer.relations@airastana.com.