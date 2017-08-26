﻿ У замакима области Бекенова аллергия на вонь в Актобе

У замакима области Бекенова аллергия на вонь в Актобе

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У замакима области Бекенова аллергия на вонь в Актобе

Заместитель акима области Кайрат Бекенов рассказал на совещании, какой ответ он дает жителям, когда спрашивают, ощущает ли он дурной запах в городе.

Уже который год власти города и области не могут устранить жуткую вонь, от которой страдают жители. В областном акимате на тайном от СМИ совещании по экологической обстановке города Кайрат Бекенов поделился с присутствующими, как переживает дурной запах в Актобе.

- Люди задают вопрос, вы сами чувствуете этот запах? Конечно, чувствую, у меня самого аллергия, и я также переношу этот запах, как и другие жители жители, - сказал заместитель акима области.

Ранее «Диапазон» задавал данный вопрос замакима области, но Кайрат Бекенов через главу управления по природопользованию ответил, что это личный вопрос. Также мы узнавали у других чиновников, ощущают ли они вонища. При этом в своих ответах чиновники избегали слово «вонь» или «зловоние» и употребляли оборот «дурнопахнущий запах» или просто «запах».

Но запах этот дурнопахнущий, чиновники и начальники больших организации, как выяснилось, ощущают, но он на них не влияет. К примеру, Ильяс Испанов и члены его семьи запах ощущают, но не болеют и не лечатся. Глава облздрава Асет Калиев не ответил, как переносит запах, но, как медик, сообщил, что повышенная концентрация сероводорода в воздухе может привести к развитию различных патологий.

А вот президент «Акбулака» Асан Ибраев сообщил, что очень занят на работе, и запах ощущает нечасто, маски не носит.

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