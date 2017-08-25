﻿ Восьмиклассники будут изучать химию и физику на английском языке

Восьмиклассники будут изучать химию и физику на английском языке

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Восьмиклассники будут изучать химию и физику на английском языке

За подготовку школьников на английском языке учителям предполагается надбавка к зарплате в размере 200%.

Данный проект будет реализовываться в пилотном режиме. Также в 133 школах города будет установлена сеть Wi-Fi. В этом году из бюджета выделено 175 миллионов тенге, сообщает sputniknews.kz со ссылкой на руководителя управления образования города Алматы.

В 2017-2018 учебном году в 33 школах города предметы естественнонаучного цикла – физика, химия, биология и информатика – будут преподаваться с восьмого класса на английском языке.

Ранее глава ведомства Ерлан Сагадиев сообщил, что с этого учебного года экспериментально и на добровольной основе учащимся 500 классов начнут вести обучение на английском языке. В планах в течение года отслеживать детей и учителей школ, а уже по результатам в следующем году принять окончательно график преподавания на трех языках.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в послании народу страны говорил о необходимости поэтапного перехода на трехъязычное образование. Отмечалось, что, начиная с 2019 года, обучение по некоторым предметам в 10–11 классах казахстанских школ будет вестись на английском языке.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Отлично. Легче будет адаптироваться во всяких Оксфордах и т. п. Только от туда на Родину как правило не возвращаются.)))
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25.08.2017, 17:00
фото пользователя ферзя
ферзя
Тупеть можно на любом языке. И английский может дети маломайски будут знать, а вот химию и физику понимать то будут? Зачем такие эксперименты -  дети закипят  
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25.08.2017, 17:34
фото пользователя Keks1
Keks1
Филологи будут химию преподавать? Или "химики" будут технический английский учить?
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25.08.2017, 17:42
фото пользователя USSR
USSR
Знакомая задача. Ее успешно завалили 8-9 лет назад в школе для одаренных детей на юге в одном областном центре. Итог - дети ни физику не познали ни язык.
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25.08.2017, 17:53
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