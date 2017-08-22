﻿ Посол США в Казахстане поразил знанием казахского языка

Присутствующих на первом чемпионате мира по игре кокпар в Астане поразило, как посол США в Казахстане поздравил страну с проведением соревнований на казахском языке, сообщает sputniknews.kz.

"Выражаю огромную благодарность за то, что вы с особой теплотой встретили в Казахстане команду из США", - отметил Джордж Крол.

"Когда я только начал учить казахский, было сложно. Сейчас проще. Это красивый и прекрасный язык. Я рад, что могу разговаривать на нем. Хоть я и не казах, но меня привлекает его звучание", - сказал посол. Речь Крола вызвала шквал оваций.

Господин Крол признался, что был бы рад помолодеть и сразиться с соперниками на ипподроме.

"Эх, вот был бы я моложе! Я сам наездник неплохой, но староват для кокпара", - вздохнул посол.

Джордж Крол сказал, что очень гордится американскими ковбоями, которые представляют звездно-полосатый флаг на чемпионате мира.