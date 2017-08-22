﻿ В Казахстане должны определить 100 достойных имен

В Казахстане есть такие люди, чьи работы должны быть переведены и представлены за рубежом.

Глава государства Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев принять участие в определении 100 новых имен и представить их в мировом сообществе, передает «Казинформ».

«Нашей независимости уже исполняется 26 лет, мы должны определить 100 новых, ставших за это время достойными имен. Если мы все время будем говорить о других, а у нас нет никого, конечно, кто будет нас знать? У человека есть свой талант, он должен вырасти, развиться и стать лучшим. Во-вторых, должны быть условия для того, чтобы его услышали, узнали о нем», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью агентству «Хабар».

Глава государства призвал всех принять участие в этом проекте. «Надо найти такие 100, или пусть будет 25 имен, популяризовать их в мировом сообществе, показать, что они и у нас есть. Если их творения будут переведены и представлены за рубежом, если мы сообщим о них через информационные источники, если они станут известными, тогда можно будет сказать, что у нас есть такие люди, есть такие произведения, в том числе в литературе, кино, театре, музыкальном искусстве», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана добавил, что вопросы развития и популяризации духовных ценностей должны быть глубоко осознанны. «При встречах с представителями нашей интеллигенции мне говорили, что давно ждали этого, а теперь не надо опять ждать и смотреть на Астану, что она скажет. Мы все должны пропагандировать это. Я считаю, что это сейчас в руках местных властей, акиматов. Необходимо начинать эту работу на местах и довести дальше. Вот это и есть наши духовные ценности, духовная программа. (...) Это все делается для прославления нашей Родины на весь мир», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.