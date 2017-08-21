﻿ Более 20 туристов пострадали в аварии в Анталье

Микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер.
По меньшей мере 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталье, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Dogan.
Перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя.
Национальность пострадавших туристов не приводится, они были доставлены в больницу.
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