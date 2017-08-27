﻿ 31-летняя мать пыталась продать новорожденную малютку за 400 тысяч тенге

В Алматинской области при попытке продажи собственного ребенка задержана 31-летняя гражданка соседней страны, приехавшая на заработки в РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Полицейские возбудили уголовное производство, предусмотренное ст.135 УК РК (Торговля несовершеннолетними).

«Подозреваемая женщина задержана на месте преступления при продаже за 400 000 тенге малолетнего ребенка, оказавшегося ее собственной дочерью. Установлено, что иностранная гражданка прибыла в Казахстан весной этого года в поисках сезонной работы и родила ребенка в мае текущего года» - сообщили в пресс-службе ДВД.

Уголовное расследование по факту продолжается. Задержанная женщина помещена под стражу.

Новорожденная девочка находится сейчас под присмотром работников Дома малютки.