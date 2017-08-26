﻿ Мать, избившая своего ребенка до инвалидности, лишена родительских прав

Пострадавший 7-летний мальчик до сих пор находится под наблюдением медиков.

В Южном Казахстане лишили родительских прав мать, избившую своего ребенка. Решение вынес суд, - сообщила по телефону корреспондентам телеканала «Астана» методист отдела образования Ордабасинского района Еркинай Жамалова.

По ее данным, пострадавший 7-летний мальчик до сих пор находится под наблюдением медиков.

Еркинай Жамалова, методист отдела образования Ордабасинского района ЮКО:

В настоящее время сотрудники районной больницы готовят все необходимые документы, чтобы оформить Баталгазы Асылу инвалидность. В сентябре ему должны назначить категорию инвалидности. Сейчас рассматривается этот вопрос. Он действительно стал инвалидом, хромает на одну ногу.

Жамалова также рассказала, что одна семья из Ордабасинского района желает взять мальчика на патронатное воспитание. Вопрос будет рассматривать спецкомиссия.

Что касается матери Асыла, то она снова предстанет перед судом за жестокое обращение над ребенком.

Напомним, в мае в шымкентскую областную больницу в критическом состоянии доставили 7-летнего мальчика из Ордабасинского района. На теле и лице маленького пациента были многочисленные синяки, ожоги и следы от уколов иглой. Тогда в отношении матери ребенка полиция возбудила уголовное дело.