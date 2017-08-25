﻿ Пропавшего двухлетнего ребенка нашли мертвым в уличном туалете

В момент пропажи ребенка в доме находились пятеро взрослых.

В пресс-службе ДВД города Алматы сообщили, что пропавший 24 августа двухлетний малыш был найден сегодня в уличном туалете во дворе собственного дома, передает Zakon.kz.

В ходе проверки одной из версий, тело ребенка было обнаружено на дне уличного туалета во дворе того же дома, где проживала семья. Он был поднят оттуда с помощью спецтехники. Глубина туалета составляет около трех метров. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребенка. Другие обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования", - сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

Напомним, вечером 24 августа в Центр оперативного Управления ДВД города Алматы поступило сообщение о том, что с одного из частных домов в микрорайоне «Шанырак-2» пропал малолетний ребенок. Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхан Аниз, 2015 года рождения, они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.