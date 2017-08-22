﻿ В Талгаре двое мужчин проникли в банк через крышу

В Талгаре двое мужчин проникли в банк через крышу

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В Талгаре двое мужчин проникли в банк через крышу

В Алматинской области двое мужчин совершили разбойное нападение на филиал казахстанского банка, проникнув в помещение через крышу, сообщает sputniknews.kz.

«Преступление зарегистрировано сегодня утром. На месте происшествия продолжают работать оперативно-следственная группа Талгарского РУВД и сотрудники областного департамента. По факту уже начато уголовное расследование», - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как рассказали в пресс-службе банка, банк ограбили двое мужчин, проникших в помещение через крышу.

«Клиенты в отделении в этот момент отсутствовали. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Сумма ущерба уточняется», - сообщается в официальном пресс-релизе банка.

Также сообщается, что служба безопасности банка активно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всестороннюю информацию и помощь для нахождения преступников.

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