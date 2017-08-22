﻿ Карагандинка отправляла в Камбоджу наркотики под видом украшений

Карагандинка отправляла в Камбоджу наркотики под видом украшений

Автор:
Карагандинка отправляла в Камбоджу наркотики под видом украшений

Только в полицейском участке женщины узнали что помогали карагандинке перевозить не украшения, а наркотики, передает «Казинформ».

25-летняя девушка была разоблачена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел Карагандинской области. Они вычислили вербовщицу после того, как в Бразилии были задержаны две карагандинки, следовавшие с партией наркотиков в Камбоджу. Их поймали местные сотрудники полиции в момент перевозки наркотиков. Уже в полицейском участке они узнали, что перевозили вовсе не украшения. Каждую из девушек бразильский суд приговорил к 7 годам лишения свободы.

«Установлено, что по сговору с жителем Иордании женщина вербовала жителей Караганды для перевозки наркотических средств за границу, и за каждого привлеченного в этот процесс получала вознаграждение в размере 800 долларов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Она выбирала потерпевших, владеющих английским языком, и убеждала их, что им нужно всего лишь перевезти сумку с драгоценностями. Потерпевшие верили ей. Фактически в сумке находились наркотики.

Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды приговорил девушку к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Между тем, материалы в отношении ее сообщника переданы в полицию Иордании для привлечения его к уголовной ответственности.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.07.2017, 16:35
  
В Караганде вырубили почти гектар деревьев в Центральном парке 2
14.07.2017, 17:44
  
В Караганде выписали парня, которому в результате ДТП в рот вонзилась арматура 5
10.07.2017, 10:53
  
​Карагандинец самостоятельно засыпал ямы на дороге
21.06.2017, 14:58
  
Судимые за коррупцию чиновники работают на госслужбе в Карагандинской области 1
13.06.2017, 09:53
  
Названа причина падежа домашнего скота в Карагандинской области
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Талгаре двое мужчин проникли в банк через крышу
Мужчине с рассеченной топором головой в больнице не оказали помощь
Подросток скончался от ожогов при смолении головы барана
Шестиклассницы обвинили преподавателя в непристойном поведении
Сдался добровольно начальник управления устроивший поножовщину в Таразе
Актюбинка выиграла суд у дома престарелых 3
​В ДТП в Анталье пострадал казахстанец
​3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном 1
​Мошенник представлялся полицейским в Актобе
Экс-депутат по прозвищу "Баха баха" осужден за вымогательство 1 млн долларов 4