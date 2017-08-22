﻿ Карагандинка отправляла в Камбоджу наркотики под видом украшений

Только в полицейском участке женщины узнали что помогали карагандинке перевозить не украшения, а наркотики, передает «Казинформ».

25-летняя девушка была разоблачена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел Карагандинской области. Они вычислили вербовщицу после того, как в Бразилии были задержаны две карагандинки, следовавшие с партией наркотиков в Камбоджу. Их поймали местные сотрудники полиции в момент перевозки наркотиков. Уже в полицейском участке они узнали, что перевозили вовсе не украшения. Каждую из девушек бразильский суд приговорил к 7 годам лишения свободы.

«Установлено, что по сговору с жителем Иордании женщина вербовала жителей Караганды для перевозки наркотических средств за границу, и за каждого привлеченного в этот процесс получала вознаграждение в размере 800 долларов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Она выбирала потерпевших, владеющих английским языком, и убеждала их, что им нужно всего лишь перевезти сумку с драгоценностями. Потерпевшие верили ей. Фактически в сумке находились наркотики.

Казыбекбийский районный суд № 1 Караганды приговорил девушку к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Между тем, материалы в отношении ее сообщника переданы в полицию Иордании для привлечения его к уголовной ответственности.