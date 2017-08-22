﻿ Сдался добровольно начальник управления устроивший поножовщину в Таразе

Сдался добровольно начальник управления устроивший поножовщину в Таразе

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Сдался добровольно начальник управления устроивший поножовщину в Таразе

Сбежавший после драки с поножовщиной бывший начальник управления ДВД Жамбылской области Мурат Умбеталиев сдался правоохранительным органам добровольно, передает «NewTimes.kz».

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«19 августа около 13:00 Мурат Умбеталиев добровольно явился в прокуратуру Шуского района, с последующим доставлением в ИВС ГУВД Тараз, где и находится в настоящее время. Этому предшествовала разъяснительная работа Генпрокуратуры с защитниками и близкими родственниками подозреваемого», - отметили в пресс-службе.

По информации Генеральной прокуратуры, информация МВД о задержании сотрудниками полиции Умбеталиева не соответствует действительности.

Также сообщается, что деяния подозреваемого квалифицированы как «покушение на убийство двух и более лиц, совершённое из хулиганских побуждений» с избранием меры пресечения в виде «содержание под стражей».

Ранее сообщалось, что 10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений, возле ресторана «Арай-Плаза» в Таразе произошел конфликт, перешедший в драку с поножовщиной между начальником отделения ЦОН Байзакского района Марселем Жетписбаевым, руководителем управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектургановым и начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиевым.

Предварительно установлено, что ножевые ранения Жетписбаеву и Бектурганову нанес Умбеталиев.

В прокуратуре Жамбылской области прокомментировали инцидент с поножовщиной. Местонахождение подозреваемого Умбеталиева пока не установлено, принимаются меры по его задержанию.

В Сеть попало видео инцидента, которое было снят на камеру видеонаблюдения ресторана «Арай-Плаза».

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