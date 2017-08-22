﻿ Актюбинка выиграла суд у дома престарелых

Актюбинка выиграла суд у дома престарелых

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Актюбинка выиграла суд у дома престарелых

Об этом сообщает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Актюбинка Надежда Иванникова выложила на страничке "Жалобная книга Актобе" в Инстаграм пост о посещении дома престарелых, где живет ее бабушка. Автор написала, что у пенсионеров пропадает одежда, их плохо кормят и не дают ложки. А на входе у посетителей забирают телефоны. Один пост сопроводила фотографией ужина: в миске лежит кусочек рыбы и картошка.

Руководство дома престарелых подало на автора жалобы в суд. Истец требовал, чтобы Надежда Иванникова опровергла сведения, изложенные в жалобе, и выплатила за моральный вред 300 тысяч тенге. Руководство дома престарелых журналистам прокомментировало, что их подопечных стариков и инвалидов хорошо кормят и одевают. 70 процентов их пенсий используют на приобретение мягкой мебели, средств гигиены, лекарства, которые не относятся к перечню бесплатных. Жалобу Иванниковой назвали ложью.

21 августа гражданский суд в Актобе вынес решение - отказать в удовлетворении требований администрации дома престарелых к Надежде Иванниковой. Мотивировочную часть решения судья пока не зачитывала. Надежда Иванникова после оглашения решения не могла сдержать слез.

- Наконец-то я высплюсь, с 12 июля были бессонные ночи, - коротко сказала Надежда Иванникова журналистам.

Кстати, ее бабушку из дома престарелых родственники забрали.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя my.imya
my.imya
"Актюбинка выиграла суд у дома престарелых" - звучит так, как будто она доказала все, о чем писала. На самом деле отказали в требовании опровергнуть и выплатить 300тыс. тенге. Я так понимаю, что это все очень хлопотно и затратно доказывать или опровергать, и стороны все-таки договорились мирно разойтись, тем более истица тоже переживала, одно дело - на эмоциях писать, другое дело, отвечать в суде. Ну хорошо, что так все обошлось, и бабушку забрали.
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22.08.2017, 10:18
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Меня больше зацепила фраза "моральный вред". Как у учреждения может быть мораль, какой вред и в чем он выразился, о каких моральных страданиях учреждения говорят истцы? Я бы понял, если бы директор подала бы в суд как частное лицо, а тут как буд-то сам "Дом престарелых" переживал унижение и не спал ночами
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22.08.2017, 13:35
фото пользователя taxsist2
taxsist2
в учреждении работают люди, указав,что у учереждении воруют в СМИ автор поста нанес оскорбление персоналу, представьте Вы владелец кафе,бани, не знаю любого заведения магазина и т.д и вдруг видите в каком нибудь сообществе типа Актобе зена или тапочки Актобе пост где человек написал мол здесь тырят вещи, не дают положенную еду и т.д. Естественно со стороны начальства будет втык персоналу и весь персонал в т.ч сам директор будет подавленном и униженном состоянии ибо доказывать,что ты не дурак всегда обидно да и пипец,как сложно в наше время. Все,что пишется во всяких инстаграммах и т.п не проверяется, диванные войска выносят приговор. В тенгри и дрг ресурсах многие комментаторы были против такого освещения,в первую очередь указали,что раз близкий человек находится в таком учреждении то в доме, что-то не так.
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