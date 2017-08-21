﻿ Экс-депутат по прозвищу "Баха баха" осужден за вымогательство 1 млн долларов

Экс-депутат по прозвищу "Баха баха" осужден за вымогательство 1 млн долларов

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Экс-депутат по прозвищу "Баха баха" осужден за вымогательство 1 млн долларов

Он вымогал баснословную сумму у своего друга, нынешнего депутата Батырбека Зиятаева.

В Шымкенте суд приговорил бывшего депутата Бахытжана Аймырзу к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пишет 365info.kz.

Приговором суда экс-депутат Сайрамского раймаслихата был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. При этом на оглашение приговора не явились ни сам потерпевший, ни его защитник.

Аймырза, более известный по кличке "Баха баха", вымогал баснословную сумму у своего друга, нынешнего депутата того же района Батырбека Зиятаева. Аймырза утверждал, что последний обязан переписать свой железобетонный завод на его имя. По его версии, завод в былые времена принадлежал его дяде.

Решением суда статья о "незаконном лишении свободы" сокращена. Суд решил неубедительным доводы потерпевшей стороны. Также суд направил на доследование некоторые моменты, касающиеся незаконного хранения оружия. В связи с этим судом было вынесено постановление о необходимости строгого дисциплинарного наказания следователя, который допустил грубейшие нарушения в деле.

Защита потерпевшего считает решение суда лояльным.

- Можем говорить, что согласны. Конечно, если быть честным, решение суда более чем лояльное. Суд решил, что мы недостаточно доказали, что он держал силой моего правозащитного, не выпускал из дома. Что касается оружия, то это дело следствия. В целом, 10 лет - немало для вымогателя. Но это не максимальный срок по этой статье, - сказал адвокат Шымырбек Агабеков.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Депутаты как уголовники сейчас.
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21.08.2017, 17:26
фото пользователя pcproman
pcproman
90ые не закончились, они лишь перешли в другую форму. Раньше были воры в законе, авторитеты, братки, а сейчас это называется "депутат", "министр", "чиновник".)))
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22.08.2017, 06:11
фото пользователя Keks1
Keks1
Суд решил, что мы недостаточно доказали, что он держал силой моего правозащитного, не выпускал из дома
Практически, диссидента)))
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22.08.2017, 10:06
фото пользователя my.imya
my.imya
"По его версии, завод в былые времена принадлежал его дяде." Это в какие БЫЛЫЕ времена, и что за дядя - он что, ПОСТРОИЛ завод??! От всего этого просто тошно становится
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22.08.2017, 10:23
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