﻿ ​3-летняя девочка в Актобе упала с балкона третьего этажа

​3-летняя девочка в Актобе упала с балкона третьего этажа

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​3-летняя девочка в Актобе упала с балкона третьего этажа

Состояние ребёнка тяжелое, сообщили "Диапазону" врачи.

При падении она получила переломы височной, теменной костей. У девочки открытая черепно-мозговая травма. Больную выхаживают в реанимации областной детской больницы.

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