﻿ ​Что Владимир Путин считает главным в своей работе

Об этом президент России рассказал на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.
Президент России Владимир Путин считает самым главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится, передает ТАСС.
"Самое главное - порядочность в моем оркестре и любовь к тем, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь", - заявил он на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида".
"Без этого невозможно добиваться никакого успеха, просто никакого", - добавил президент.
Так глава государства ответил на вопрос руководителя симфонического оркестра о том, что Путин считает самым главным в руководстве страной. Автор вопроса сравнил страну с оркестром, а президента - с руководителем этого оркестра.
"[Председатель КНР] Си Цзиньпин - руководитель самого большого оркестра в мире", - поправил с улыбкой в ответ на эту метафору глава государства.
Путин подчеркнул, что среди музыкантов редко можно встретить потребительское отношение к профессии. "Музыку можно только услышать, она вызывает всегда в душе человека разные чувства. Играть на этих чувствах и красиво играть - удел гениальных и талантливых людей", - отметил глава государства.
Автор вопроса президенту рассказал, что его оркестр планирует давать концерты классической музыки для неподготовленных слушателей и для молодежи. Глава государства заявил, что это очень хорошие планы, причем даже не только для пропаганды музыки, но и для продвижения русского искусства.
Путин отметил, что важно рассказывать и о том, какие люди создавали те или иные произведения, и о том, в каких условиях это делалось. Он привел в пример судьбу Шуберта и истории создания произведений, написанных в годы Великой Отечественной войны.
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