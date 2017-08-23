﻿ В новых домах в центре Актобе живут без воды, света и платят чужие долги

На фото: Актобе. Батыс-2. Жильцы нескольких домов вышли на собрание, куда пришли чиновники, представители компании-застройщика, «Акбулака», управляющей компании. Обсуждали проблемные вопросы, которых оказалось очень много. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





В подвале из-за воды с квартир просел грунт. || Фото Владимира ЗОБЕНКО.

Арендаторы-жильцы четырёх домов в Батысе-2 с июня живут без света, горячей воды, но в их квартирах полно дождевой воды. Зимой они боятся остаться без отопления. Люди возмущаются, как госкомиссия приняла дом с такими недочётами.

Актобе. Батыс-2. Новые дома с портретом Назарбаева на фасаде. Жильцы этих домов в 2016 году получили в аренду от Казахстаной ипотечной компании жилье с выкупом за 20 лет. Однако при внешнем благополучии внутри этих домов проблем даже больше, чем у жителей трущоб. Основные – отсутствие горячей воды и протекающие крыши после каждого дождя.

В конце прошлой недели в доме прошло собрание с управляющей компанией и чиновниками горакимата во главе с замакима Нагымжаном Алдияровым.

– Недавно был дождь, нас затопило до второго этажа, и каждый раз дождь затапливает квартиры на 6-х этажах, – говорят жильцы.

– На 6-м этаже были сорваны ливневки. Мы не разобрались, по нашей вине или не по нашей. Во всех квартирах, где затопило, сделали ремонт за свой счет. Сейчас ливневки восстановили. Надо закрыть чердачные помещения, – ответил представитель ТОО «Соллерс» [на фото], компании, которая построила эти дома.

– Где вы устранили дефекты? – тут же отреагировали жильцы и стали перечислять. – Плесень на откосах, грибок и сырость на стенах, вода на подоконниках, запотевшие окна, ветер в щелях окон, трещины, оконные и дверные откосы из пенопласта, протекание крыши, неработающая вентиляция. Все это только часть неудобств, от которых страдают жильцы новых домов.

– Мы собрали 20 подписных листов. Надо еще полтора месяца для обхода всех квартир, – пояснил застройщик в свое оправдание.

Но это оказалось не единственной проблемой. По словам жильцов, на первом этаже во многих квартирах никто не живет, оттуда в подвал течет вода.

– Из-за этого просел грунт, поднимается запах, никто не может остановить воду, которая течет из квартир, где никто не живет, – сообщила участница собрания.

– Вода льется из-за того, что забиваются канализационные колодцы. Если управляющие компании будут обслуживать ливневки и подвалы, проблем не будет.

– Сантехник отмахивается, что у него нет инструментов и ссылается на управляющую компанию. В управляющей компании футболят к застройщику. Застройщик не приходит. Мы отказываемся от УК-9 [управляющая компания], – возмущается жилец дома Молдир Иламанова [на фото].

По теме воды жильцы до сих пор не знали, на чьем балансе канализация, из-за неисправности которой 3 дня воняло фекалиями.

– 11 бочек откачали КамАЗами, хотя канализация не на нашем балансе, – с гордостью отчеканил представитель «Акбулака».

Но больше всего жителей беспокоила горячая вода, точнее ее отсутствие.

– В апреле заселились. 1 месяц пользовались горячей водой, сказали, что долги, и отключили, – жалуется Карагоз [на фото].

– В такую жару мы греем воду кастрюлями и чайниками. Кто-то несет расходы, покупает электрические водонагреватели. Но лично у нас нет долгов. В договоре [с КИК] прописано, что кто не оплачивает, с ними расторгается договор. Почему я должен страдать из-за другого человека, который не платит? Живем в центре города без горячей воды, это позор, – эмоционально, но аргументированно сказал один из жильцов.

– Котельную решили передать «Трансэнерго», – проинформировал замакима Алдияров [на фото]. – Со следующей недели. Сейчас у вас нет установленного тарифа. Вы сколько расходуете газа, света столько делится на квартиры в зависимости от квадратуры. В теплые времена по 40 тенге, в холодные времена по 100 тенге. После передачи в «Транс­энерго» будет единый тариф.

– В нашем доме нет долгов, но нет света, в другом – есть долги и есть свет. Я учитель. Чтобы оплачивать этот дом, работаю в трех местах, и у нас нет долгов. А нам говорят: 766 тысяч тенге долга. Пока полностью не оплатите, свет не дадим. Но почему мы страдаем из-за чужих долгов? – сокрушается Мольдир Иламанова.

– За свет должны 1 миллион 475 тысяч. Поэтому отрезали свет в местах для общего пользования [подъезды, лестничные площадки], – пояснили чиновники.

Жильцы дома, где нет света, выдвигают версию, что в соседнем доме, где есть свет, живут начальники, работающие на госслужбе.

Почему у этих домов образовались долги по воде и теплу? Чиновник ответил, что дома принадлежат КИК, которая затем передала «Домсервису». У этой компании возник долг перед газовиками. Пока «Домсервис» не погасил долг, приходилось расплачиваться жильцам.

Люди также возмущены, что платят управляющей компании за работу, но нет результатов.

– У нас часто меняются кондоминиумы. Сейчас мы платим УК-9. Но за что? Я вас впервые вижу, – сказал жилец дома, обращаясь к представителю управляющей компании.

Нагымжан Алдияров, подытоживая собрание, поручил управляющей компании №9 еженедельно отчитываться перед жильцами о работе и заверил, что на сегодня все вопросы по долгам закрыты.

Жильцы окончательно усомнились в качестве строительства их домов и соблюдений норм СНиП. Застройщиком данных домов является ТОО «Соллерс». На вопрос к акимату, как рабочая госкомиссия принимала дом с такими недочетами, ответа пока нет.